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Virginia'da Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı

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ABD'nin Virginia eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen kolluk kuvvetleri, şüphelileri aramaya başladı.

ABD'nin Virginia eyaletinin kuzeydoğusunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Eyaletin Spotsylvania bölgesinde Şerif Ofisi Sözcüsü Elizabeth Scott'ın açıklamasına göre, yerel saatle 17.30'da silahlı saldırı ihbarı yapıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edilirken, saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve halka bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldığı bildirildi.

Suç mahalline çok sayıda müfettişin görevlendirildiği ve şüphelilerin arandığı belirtildi.

Spotsylvania, ABD'nin başkenti Washington'un yaklaşık 100 kilometre güneybatısında yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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