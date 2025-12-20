Viranşehir Kaymakamı Ülkü, Ezidi Bayramını kutladı

Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Ezidi Bayramını kutladı.

Kaymakamlık tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, bir otelde düzenlenen bayramlaşma programına, Kaymakam Kemal Ülkü, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bütün Ezidi vatandaşların bayramlarını kutlayan Kaymakam Ülkü, "Yüzyıllardır bu kadim topraklarda Müslümanlar ve Ezidiler, sevinciyle, hüznüyle, bayramıyla ve yas günüyle bir arada, kardeşçe yaşamaktadır. Farklı din ve inançlara sahip halklarımız, karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde kaynaşmış, birlikte yaşama kültürünü en güzel şekilde yaşatmıştır." ifadelerini kullandı.