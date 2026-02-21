Haberler

Şanlıurfa'da devrilen yakıt yüklü TIR yandı; 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yakıt yüklü bir TIR, şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi ve alev alarak yandı. Şoför hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde şoförünün kontrolü yitirmesi sonucu devrilen yakıt yüklü TIR, alev alarak yandı. Yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırılırken, araçtaki yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Ceylanpınar-Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda yer alan Gökçayır mevkisinde meydana geldi. Ali E.'nin kontrolünü kaybettiği 02 AFM 588 plakalı yakıt yüklü TIR, devrilerek alev aldı. Yanmaya başlayan TIR'dan kendi imkanlarıyla yaralı olarak çıkan Ali E.'nin ihbarı üzerine olay kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan TIR, kullanılamaz hale gelirken, hafif yaralı şoför Ali E. ise sinir krizi geçirdi. Ali E., ambulans ile hastaneye kaldırılırken, bir süre tek taraflı trafiğe kapanan yol müdahalenin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
