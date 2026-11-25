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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ruhsatsız silahlanmayla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 uzun namlulu tüfek ve 1 otomatik tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, polis ekiplerinin araçta arama yaparken silahları otomobilin motor bölümünde bulduğu anlar yer alıyor.

Kaynak: AA