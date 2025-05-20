Viranşehir'de Kadın Kursiyerlerin Eserleri Sergilendi

Viranşehir'de Kadın Kursiyerlerin Eserleri Sergilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kadın kursiyerler tarafından hazırlanan el yapımı ürünlerin sergisi açıldı. 'Şiir Şehri Viranşehir' projesi kapsamında, yerel halkın katılımıyla gerçekleşen sergi, kadın istihdamını desteklemeyi ve geleneksel el sanatlarını yaşatmayı hedefliyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kadın kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerin sergisi açıldı.

Viranşehir Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Şiir Şehri Viranşehir" projesi kapsamında, Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el yapımı ürünlerin sergisi Tren Yolu Parkı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Kaymakam Kemal Ülkü, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, ilçe protokolü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, kadınların el emeği ürünlerini yakından inceleyerek, beğendikleri ürünleri alma imkanına sahip oluyor.

Projeyle kadın istihdamının desteklenmesi ve geleneksel el sanatlarının yaşatılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi

Telefonuna gelen mesajı geri çevirmedi! Emre'den anlamlı hareket
Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi

8. sıradaki takım, şampiyona gol yağdırdı
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Kocaelispor'dan sürpriz hamle! Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir

Kocaelispor'un yeni teknik adamı kimsenin beklemediği yerden geldi
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor

Görüşmeler başladı! Efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.