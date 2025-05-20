Viranşehir'de Kadın Kursiyerlerin Eserleri Sergilendi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kadın kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerin sergisi açıldı.

Viranşehir Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Şiir Şehri Viranşehir" projesi kapsamında, Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el yapımı ürünlerin sergisi Tren Yolu Parkı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Kaymakam Kemal Ülkü, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, ilçe protokolü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, kadınların el emeği ürünlerini yakından inceleyerek, beğendikleri ürünleri alma imkanına sahip oluyor.

Projeyle kadın istihdamının desteklenmesi ve geleneksel el sanatlarının yaşatılması hedefleniyor.