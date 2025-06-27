Viranşehir'de Hayvan Pazarında 25 Yaşında Genç Adam Silahla Ölü Bulundu

Viranşehir'de Hayvan Pazarında 25 Yaşında Genç Adam Silahla Ölü Bulundu
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki hayvan pazarında, 25 yaşındaki İbrahim Halil Yıldız silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde İbrahim Halil Yıldız (25), hayvan pazarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Şırnak Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında meydana geldi. Yoldan geçenler, hareketsiz ve kanlar içinde yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin İbrahim Halil Yıldız olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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