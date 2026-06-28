Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 'yağma' suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A.T., jandarma operasyonuyla saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "yağma" suçundan hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.T. saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz