Haberler

Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 'yağma' suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A.T., jandarma operasyonuyla saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "yağma" suçundan hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.T. saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler

Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a fitili ateşleyecek çok sert sözler
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı

23 yaşındaki gencin kazadan 5 gün önce yaptığı paylaşım yürek burktu
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz

Kadir İnanır'a bu sözlerle veda etti: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı