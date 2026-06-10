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Şanlıurfa-Arpa tarlasında çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü. Çiftçi Enver Zencirci, bir yıllık emeğinin yandığını görerek feryat etti. Yangın, mahalleli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangında, 10 dönüm alan zarar gördü.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yollarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Enver Zencirci'ye ait arpa ekili tarlada yangın çıktı. Yangını fark eden bölgedekiler, durumu mahalleli ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen mahalleli, traktörlerle tarlaya girip alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı. Bir yıllık emeğinin yandığını gören Enver Zencirci feryat etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, mahallelinin de desteğiyle çevredeki diğer ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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