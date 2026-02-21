Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Çocuklar arasındaki tartışma, ailelerin katılımıyla büyüyerek taşlı ve sopalı bir kavgaya dönüştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin katılımasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 1'i ağır 10 kişi, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Reşit Dağ