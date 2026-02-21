Haberler

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Çocuklar arasındaki tartışma, ailelerin katılımıyla büyüyerek taşlı ve sopalı bir kavgaya dönüştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin katılımasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 1'i ağır 10 kişi, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı

4 milyon dolar dolandırıldı
Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Galatasaray galibiyeti sonrası statta çalan şarkı bomba
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Maça damga vuran an! Saniyeler sonra olay paylaşım