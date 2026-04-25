Vincin dereye uçtuğu kazada ölen sürücü toprağa verildi; eşi 4'üncü çocuklarına hamileymiş

Vincin dereye uçtuğu kazada ölen sürücü toprağa verildi; eşi 4'üncü çocuklarına hamileymiş
BURSA'nın İnegöl ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen vincin dereye uçtuğu kazada araçtan atlayarak yaşamını yitiren sürücü Kemal Doyan (44), toprağa verildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen vincin dereye uçtuğu kazada araçtan atlayarak yaşamını yitiren sürücü Kemal Doyan (44), toprağa verildi. Doyan'ın eşinin 4'üncü çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Doyan yönetimindeki 16 0208 030 plakalı vinç, yokuş aşağı indiği sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan vinç, Yusuf A. idaresindeki 16 BBP 055 plakalı otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 600 metre daha ilerleyip dereye uçarak devrildi. Dereye uçmadan 50 metre önce araçtan atlayan Doyan, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alıp olay yerine gelen Kemal Doyan'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Doyan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Kemal Doyan'ın cenazesi, öğle vakti Göçmen Camisi'nde kılınan namazın ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kemal Doyan'ın eşi Merve Doyan'ın 4 aylık hamile olduğu, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalında adı geçen kadın ifade verdi
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk