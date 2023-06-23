Konya'da bisiklet yolundan motosikletiyle giden 15 yaşındaki sürücü, iş yerine gitmek için dönüş yapan vinçle çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Vincin çarptığı motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da bisiklet yolundan motosikletiyle giden 15 yaşındaki sürücü, iş yerine gitmek için dönüş yapan vinçle çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Albayrak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S.Ç. idaresindeki 42 SC 351 plakalı vinç, iş yerine döndüğü sırada bisiklet yolundan gelen 15 yaşındaki Mehmet Efe Vural'ın kullandığı 42 ANR 728 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede devrilen motosikletten yere savrulan Mehmet Efe Vural'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri vinç sürücüsünü gözaltına alırken, genç sürücünün cansız bedeni Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.