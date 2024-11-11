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Vinç üzerinde 60 metre yükseklikte namaz kıldı

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Elazığ'da bir vinç operatörü, ikindi ezanı okununca 60 metre yükseklikte namaz kıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da konut inşaatında çalışan vinç operatörü, ikindi ezanı okununca 60 metre yüksekte namazını kıldı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

METRELERCE YÜKSEKLİKTE NAMAZ KILDI

Edinilen bilgiye Abdullahpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan kentsel dönüşüm rezerv alanında yapımı devam eden konut inşaatında çalışan vinç operatörü, ezan okununca harekete geçti. Ezan sonrasında hazırlığını yapan ve çalıştığı vincin kabininden çıkan operatör, yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki denge bölümünde namaz kıldı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Operatör daha sonra çalışmasına devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vinç üzerinde 60 metre yükseklikte namaz kıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİN KILIÇ - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Allah kabul etsin kral

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMATARAMA:

Otuz sene öncesinin videosunu bugünün haberi yapan site sanada selam olsun

Yorum Beğen0
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