Vilnius Havalimanı'nda Uçuşlar Meteoroloji Balonları Nedeniyle Aksadı

VİLNİUS, 26 Ekim (Xinhua) -- Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Vilnius Havalimanı'nda uçak seferleri meteoroloji balonları nedeniyle cumartesi günü bir kez daha aksadı.

Baltık Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, hava trafiği yerel saatle 21.32'de durduruldu. Uçuşların pazar günü saat 02.00 civarında yeniden başlaması bekleniyor.

Ön veriler, radarda tespit edilen tanımlanamayan nesnelerin muhtemelen kaçak mal taşıyan meteorolojik balonlar olduğunu gösterdi. Yolculardan, en son bilgiler için havalimanı ve havayolu şirketlerinden gelen güncellemeleri takip etmeleri istendi.

Vilnius Havalimanı'nda uçuşlar bu hafta üçüncü kez ve üst üste iki akşam ertelendi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kaçak mal taşıyan çok sayıda balon bu hafta iki kez (salıyı çarşambaya bağlayan gece ve yeniden cumayı cumartesiye bağlayan gece) Litvanya hava sahasına girdi. Kaunas Havalimanı da cuma günü geç saatlerde hava trafiğini geçici olarak kısıtladı.

Ertelenen yaklaşık 70 sefer nedeniyle 10.000'den fazla yolcu etkilendi.