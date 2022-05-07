VİLLANIN MUTFAĞINDA YANGIN ÇIKTI - Haberler

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VİLLANIN MUTFAĞINDA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜZCE'de, villanın mutfağında çıkan yangın kısa sürede büyürken villa hasar gördü.

DÜZCE'de, villanın mutfağında çıkan yangın kısa sürede büyürken villa hasar gördü.

Akşam saatlerinde Körpeçler Mahallesi'nde Murat Özhan'a ait villanın mutfağında bir anda alevler yükselmeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, villa hasar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Murat Özhan, Yangın, Güncel, Haberler

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