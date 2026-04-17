Macaristan Başbakanı Orban'dan "seçim mağlubiyeti sonrası parti liderliğine devam edebileceği" mesajı

Macaristan'daki seçimlerden mağlup ayrılan Başbakan Viktor Orban, halkın Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisine liderlik yapmaya devam etmesini istemesi durumunda bunu yapacağı mesajını verdi.

Orban, 12 Nisan'da yapılan genel seçime ilişkin "Patriota" isimli YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin ardından ilk kez medyaya konuşan Orban, Macaristan'da bir siyasi dönemin sona erdiğini söyledi.

Orban, seçim sonucuna ilişkin "acı ve boşluk" hissettiğini ancak yaşadıklarını da atlatmak için kendisini "mesleki terapi" olarak işe adadığını belirtti.

Seçimdeki başarısızlığın sorumluluğunu üstlenen Orban, rakibinin mesajının daha güçlü olduğunu "itiraf" ettiğini dile getirdi.

Orban, Fidesz ve Macar sağının tamamen yenilenmesi gerektiğine işaret ederek, 28 Nisan'da yapılacak Fidesz Genel Kurulu'na atıf yaptı.

Viktor Orban, "Halkım, bana arka sıralarda kalmamı söylerse bunu yaparım ama bana kaptan olarak takımı sahaya çıkarmamı söylerse, ben orada olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Tisza, genel seçimi büyük farkla kazandı

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimde, 16 yıldır iktidarını koruyan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ile Peter??????? Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) yarışmıştı.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre, sandıkların yaklaşık yüzde 99'u açıldı.

Buna göre, 199 milletvekilli parlamentoda Tisza, 137 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilmek için gereken sayıyı aştı.

Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisi ise 56 sandalyede kaldı. Öte yandan aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi yüzde 5'lik barajı aşarak parlamentoya girme hakkı kazanan 3. parti oldu.