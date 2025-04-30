Vietnam Savaşı'nın Bitişinin 50. Yıl Dönümü Töreni

HO CHI MINH Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da, 1955-1975 döneminde gerçekleşen Vietnam Savaşı'nın bitişinin 50. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ülkenin en büyük kenti Ho Chi Minh'te yapılan askeri geçit törenine, yabancı ülke temsilcileri ile on binlerce Vietnamlı katıldı.

"Güney'i Özgürleştirmek, Birleşik Bir Millet-Kırmızı Çiçeklerin Rengi" temalı törende, Vietnamlılar, kırmızı renk bayraklar salladı.

Törende, ülkenin "ulusal kuşu" Lac ile halk arasında "Ho Amca" olarak tanınan Vietnam bağımsızlık hareketinin önderi Ho Chi Minh'in portresi dolaştırıldı.

Çin, Laos ve Kamboçya'dan 300'den fazla asker, savaşta "Kuzey Vietnam" birliklerinin giydiği kıyafetlere benzer üniformalar giyerek törene katıldı.

"Vietnam'ın torunları" mesajı

Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, buradaki konuşmasında, "Bütün Vietnamlılar, Vietnam'ın torunlarıdır. Yaşama ve çalışma haklarına, bu ülkede mutluluk ve sevgiyi arama özgürlüğüne sahipler." dedi.

To Lam, "Geçmişi kapatma, farklılıklara saygı gösterme, geleceği hedefleme ruhuyla, tüm parti, halk ve ordu, Vietnam'ı barış, birlik, refah ve kalkınma ülkesi yapmaya söz veriyor." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 20 yıl süren savaş

Kasım 1955-Nisan 1975 döneminde yaşanan Vietnam Savaşı'nda, asker ve sivil dahil ölü sayısı 1,3 milyon olarak tahmin ediliyor.

Savaş, Kuzey Vietnam, Çin ve Sovyetler Birliği'ne karşı ABD'nin desteklediği Güney Vietnam ile "anti-komünist" ülkeler arasında gerçekleşmişti.

Vietnam Savaşı, 1950-1953'teki Kore Savaşı ile beraber, Mart 1947-Aralık 1989'daki Soğuk Savaş döneminin sıcak çatışmaları arasında yer alıyor.

Savaşa 1963-1973'te dahil olan ABD ordusunun yaklaşık 60 bin asker kaybettiği kaydediliyor. Savaş sonrası ABD, Vietnam'dan çekilmişti.

Her yıl 30 Nisan anma günü

1955'te Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak iki cumhuriyete bölünen ülke, 1976'da "Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti" olarak birleşmişti.

Yaklaşık 100 milyon nüfuslu Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da her yıl 30 Nisan, "Kurtuluş ve Birleşme Günü" olarak anılıyor.