Vietnam'ın Pirinç İhracatı, Ortadoğu'daki Gerginliklerden Olumsuz Etkilendi

Vietnam'ın pirinç ihracatı, Ortadoğu'daki gerginliklerin nakliye maliyetlerini ve sigorta primlerini artırması nedeniyle zorluklar yaşıyor. İhracatçılar, konteyner sıkıntısı ve teslimat sürelerinin uzaması nedeniyle sözleşmeleri yeniden müzakere etmek zorunda kalıyor.

HANOİ, 25 Mart (Xinhua) -- Vietnam'ın pirinç ihracatı, Ortadoğu'daki gerginliklerin nakliye maliyetleri ve sigorta primlerini artırması nedeniyle sekteye uğradı.

Vietnam Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Ajansı Genel Müdürü Nguyen Anh Son teslimat sürelerinin 10 ila 15 gün uzadığını, yurtiçi nakliye maliyetlerinin ise 20.000-30.000 Vietnam dongu (yaklaşık 0,8-1,2 ABD doları) arasında yükseldiğini belirtti.

Haberde, ihracatçıların konteyner sıkıntısı yaşadığı ve nakliye rotalarını değiştirmede sorunlarla karşılaştığı, bunun da tüccarları sözleşmeleri yeniden müzakere etmeye, sevkiyatları ertelemeye veya yeni siparişleri askıya almaya zorladığı ifade edildi.

Tarım ve Çevre Bakanlığı'na göre, ülkenin 2026 yılı pirinç üretiminin yaklaşık 45,6 milyon tona ulaşması ve bunun 7,73 milyon tonunun ihracata ayrılması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua
