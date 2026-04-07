Vietnam Devlet Başkanlığına To Lam seçildi

Vietnam Ulusal Meclisi, Vietnam Komünist Partisi (VKP) Genel Sekreteri To Lam'ı ülkenin yeni Devlet Başkanı olarak seçti.

VN Express haber sitesine göre, To Lam, Mecliste yapılan oylamaya katılan 495 milletvekilinin tam desteğini aldı.

Böylece To Lam, 2026-2031 yılları arasında görevi yürütecek yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.

Vietnam Komünist Partisi (VKP), ocakta 14. Ulusal Kongreyi toplamış, kongrede To Lam, partinin liderliğine yeniden seçilmişti.

Ülkede seçmenler, 5 yıl görev yapacak yeni Ulusal Meclis üyelerini belirlemek için 15 Mart'ta sandık başına gitmişti.

VKP Genel Sekreterliği ülkede en yüksek, devlet başkanlığı ise ikinci en yüksek mevki olarak biliniyor.