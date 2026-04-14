Vietnam Lideri To Lam, Resmi Ziyaret İçin Çin'de

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Vietnam Devlet Başkanı ve Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam, Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in daveti üzerine resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Beijing'e geldi.

Salı günü başlayan ziyaretin cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kısa süre önce Vietnam Devlet Başkanı olarak seçilen To Lam'ın bu ziyareti, göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk yurt dışı temaslardan biri olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Xinhua