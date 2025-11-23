Haberler

Vietnam'daki Sel ve Heyelanlarda Can Kaybı 90'a Yükseldi

Güncelleme:
Vietnam'ın orta kesimlerinde meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a ulaşırken, 12 kişiden halen haber alınamıyor. Şiddetli yağışlar 1.154 evi ve 80.800 hektarlık tarım arazisini etkiledi.

HANOİ, 23 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimlerinde sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı pazar günü itibarıyla 90'a yükselirken, 12 kişiden hala haber alınamıyor.

Thanh Nien gazetesinin pazar günü Afet ve Set Yönetimi Kurumu'na dayandırdığı habere göre, şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle 1.154 ev ile çeltik ve diğer ekinlerin yetiştirildiği 80.800 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
