Vietnam'daki Sel ve Heyelanlarda Can Kaybı 90'a Yükseldi

HANOİ, 23 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimlerinde sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı pazar günü itibarıyla 90'a yükselirken, 12 kişiden hala haber alınamıyor.

Thanh Nien gazetesinin pazar günü Afet ve Set Yönetimi Kurumu'na dayandırdığı habere göre, şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle 1.154 ev ile çeltik ve diğer ekinlerin yetiştirildiği 80.800 hektarlık alan zarar gördü.