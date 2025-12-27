Vietnam'da devrilen yolcu otobüsünde 9 kişi hayatını kaybetti
Vietnam'ın kuzeyindeki Lao Cai eyaletinde devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 9 kişi de yaralandı. Soruşturma sürüyor.
Yerel basındaki haberlere göre, Lao Cai'de 19 kişiyi taşıyan otobüs dağlık yolda devrildi.
İlk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü ve 9 kişinin de yaralandığını kaydeden yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bilgisini paylaştı.
Vietnam'ın özellikle kuzeyindeki dağlık yollarda sık sık trafik kazaları yaşanıyor.
