Vietnam'da devrilen yolcu otobüsünde 9 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Vietnam'ın kuzeyindeki Lao Cai eyaletinde devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 9 kişi de yaralandı. Soruşturma sürüyor.

Vietnam'ın kuzeyindeki Lao Cai eyaletinde devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Lao Cai'de 19 kişiyi taşıyan otobüs dağlık yolda devrildi.

İlk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü ve 9 kişinin de yaralandığını kaydeden yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bilgisini paylaştı.

Vietnam'ın özellikle kuzeyindeki dağlık yollarda sık sık trafik kazaları yaşanıyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
