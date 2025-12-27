Haberler

Vietnam'ın Güneyinde Çıkan Yangında Aynı Aileden 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Vietnam'ın Dak Lak eyaletinde çıkan yangında aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Yangın, ailenin ev olarak kullandığı dükkanında çıktı ve hızla yayıldı. Yangın sırasında evde uyuyan 5 kişi de ciddi yanıklar aldı.

HANOİ, 27 Aralık (Xinhua) -- Vietnam'ın güneyindeki Dak Lak eyaletinde çıkan yangında aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel Tuoi Tre gazetesinin haberine göre yangın, cumartesi günü saat 02.55 civarında, ailenin ev olarak da kullandığı bir sıhhi tesisat ve elektrik ekipmanı dükkanında çıktı.

Hızla yayılan alevler tüm binayı sardı ve daha sonra komşu eve sıçradı.

Evde uyuyan 5 kişide ciddi yanıklar meydana geldi.

Bir çift ile 8 ve 4 yaşındaki iki çocukları, yaralarından dolayı hayatını kaybetti.

Kurtarılan bir aylıktan küçük bir bebek, vücudunda ciddi yanıklar oluşması nedeniyle hastanede tedavi görüyor.

Yerel yetkililer yangının nedenini araştırıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
