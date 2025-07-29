Vietnam'da Şiddetli Yağışlar ve Seller: 7 Ölü, 10 Yaralı

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21-28 Temmuz tarihleri arasında Vietnam'ın çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve seller sonucunda 7 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Can kayıplarının çoğu Nghe An ve Son La eyaletlerinde meydana geldi.

HANOİ, 29 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam'da 21-28 Temmuz tarihleri arasında etkili olan şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Vietnam Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre, can kayıplarının 5'i ülkenin orta kesimindeki Nghe An eyaletinde, 2'si ise kuzeydeki dağlık Son La eyaletinde yaşandı.

Haberde ayrıca, Son La eyaletinde 4 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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