Vietnam'da Şiddetli Yağışlar Heyelana Yol Açtı: 6 Ölü, 19 Yaralı

Vietnam'ın orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelanın yol açtığı göçüğün altında kalan otobüste 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Vietnam News internet sitesinin haberine göre, Khanh Hoa eyaletinde 32 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü, göçük altında kaldı.

Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden 2'sinin hala göçük altında olduğunu belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Şiddetli yağışlar sonucu su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle bazı yollar sular altında kalırken, Hue kentinde eğitime bir gün ara verildi.

Birkaç gün daha sürmesi beklenen yağışların sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği konusunda uyarı yapıldı.