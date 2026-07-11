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Vietnam'da Hintli turistleri taşıyan sürat teknesinin kazasında 15 kişi öldü

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Vietnam'ın Phu Quoc adası açıklarında Hint turistleri taşıyan bir sürat teknesinin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam'ın en büyük adası Phu Quoc açıklarında Hint turistleri taşıyan sürat teknesinin kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü belirtildi.

VNExpress sitesinin haberine göre, yetkililer, Phu Quoc açıklarında 32 Hint yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu sürat teknesinin kaza yaptığını aktardı.

Yetkililer, alabora olan teknede ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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