Haberler

Vietnam'da yenmek için kesime gönderilecek 400'den fazla kedi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vietnam polisi, evcil hayvan hırsızlığı yapan bir suç örgütüne düzenlediği operasyonda, kesime gönderilmek üzere olan 400'den fazla çalıntı kediyi kurtardı. Operasyonda 80 ölü kedi bulunurken, 9 kişi gözaltına alındı.

Vietnam'da yiyecek olarak kesime gönderilmek üzere olan 400'den fazla çalıntı kedinin polis operasyonuyla kurtarıldığı duyuruldu.

BBC'nin haberine göre, Vietnam polisi, evcil hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Yerel basındaki haberlere göre de evcil hayvan hırsızlıklarını soruşturan polis, şüpheli grubun izini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, 400'den fazla kedi kurtarılırken, yaklaşık 80 hayvan da ölü bulundu.

Olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

Polis, şüphelilerin son üç yıldır Vietnam'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde kedileri tuzak kurarak topladıklarını itiraf ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır: Paraguay maçında Avustralya'yı telafi edeceğiz

Dünya Kupası'ndaki uygulamaya isyan etti: Ben hiç beğenmedim
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Dünya Kupası'nda yok artık dedirten olay! Bir anda patladı

Bir anda fışkırmaya başladı: Maça damga vuran olay
Dünya Kupası idmanında panik! Zehirli yılan antrenmanı durdurdu

Dünya Kupası'nda korkulan oldu!

İstanbul'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kabloyla asılmış ceset bulundu
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı: Yalan konuşuyorsun

Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı
Atatürk Barajı doldu: Kahta’daki kafe ve lokantalar sular altında kaldı

Yağışlar barajı doldurdu, işletmeler suyla doldu