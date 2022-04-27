Video: Mumbai'nin Deniz Kenarındaki Tuzla Tavasına Bir Bakış

Mumbai, Hindistan'ın en kalabalık şehirlerinden biri. Tuz tarımı, burada uzun yıllardır önemli bir sektör. Tuz tarımı sezonu her yıl Ekim ya da Kasım ayında başlıyor ve tuzların toplanmasına da genellikle Nisan ya da Mayıs aylarında, muson mevsimi öncesinde başlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mumbai'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel