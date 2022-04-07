(VİDEO-GRAFİK) - Yavuz, Karadeniz'de gaz üretiminin en önemli adımı için yarın göreve uğurlanacak - Haberler

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(VİDEO-GRAFİK) - Yavuz, Karadeniz'de gaz üretiminin en önemli adımı için yarın göreve uğurlanacak

AA - Ferhan Kanca - Güncel
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Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Türkali-2 kuyusuna doğru yarın yola çıkacak.

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Türkali-2 kuyusuna doğru yarın yola çıkacak.

(VİDEO-GRAFİK) - Yavuz, Karadeniz'de gaz üretiminin en önemli adımı için yarın göreve uğurlanacak

(VİDEO-GRAFİK) - Yavuz, Karadeniz'de gaz üretiminin en önemli adımı için yarın göreve uğurlanacak

(VİDEO-GRAFİK) - Yavuz, Karadeniz'de gaz üretiminin en önemli adımı için yarın göreve uğurlanacak

AA / Ferhan Kanca - Güncel

Karadeniz, Doğalgaz, Güncel, Haberler

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