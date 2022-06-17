(VİDEO-GRAFİK) ŞANLIURFA - "Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor - Haberler

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(VİDEO-GRAFİK) ŞANLIURFA - "Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

AA - Ferhan Kanca - Güncel
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Halfeti'nin harita üzerinden video grafik olarak anlatımı ŞANLIURFA - Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Baraj Gölü altında kalan Halfeti, sakin ve huzur veren özelliğiyle 2013 yılında uluslararası "sakin şehir" ağına dahil oldu.

Halfeti'nin harita üzerinden video grafik olarak anlatımı ŞANLIURFA - Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Baraj Gölü altında kalan Halfeti, sakin ve huzur veren özelliğiyle 2013 yılında uluslararası "sakin şehir" ağına dahil oldu.

AA / Ferhan Kanca - Güncel

Fırat Nehri Güncel Haberler

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