Video: Çin'in Kuzeyinde Ming Hanedanlığı'na Ait İmparatorluk Fermanı Bulundu - Haberler

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Video: Çin'in Kuzeyinde Ming Hanedanlığı'na Ait İmparatorluk Fermanı Bulundu

Xinhua - Güncel
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Video: Çin'in Kuzeyinde Ming Hanedanlığı'na Ait İmparatorluk Fermanı Bulundu

Kültürel kalıntı yetkilileri, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Wuan kentinde Ming Hanedanlığı'na (1368-1644) tarihlenen bir imparatorluk fermanı buldular.

Kültürel kalıntı yetkilileri, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Wuan kentinde Ming Hanedanlığı'na (1368-1644) tarihlenen bir imparatorluk fermanı buldular.

Toplam 1,85 metre uzunluğunda ve 0,3 metre genişliğinde olan imparatorluk fermanı 455 karakterden oluşuyor.

Wuan kültürel kalıntı koruma ve yönetim departmanı müdürü Wang Wei'ye göre güzel bir şekilde yazılmış yazı yüksek sanatsal ve estetik değere sahip. Wang, fermanın Ji Shu isimli bir yetkilinin anne-babası için 1606 yılında yayınlandığını söyledi.

Wang, imparatorluk fermanının Ming Hanedanlığı'nın resmi sistemi, sosyal kültürü ve görgü kurallarının incelenmesi açısından yüksek bir referans değerine sahip olduğunu ve yerel tarih ve klan kültürü üzerinde yapılacak çalışmalar açısından da değerli bilgiler sunduğunu söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shijiazhuang kentinden bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Wang Wei Hebei Güncel Haberler

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