Samsun'da 19 Mayıs Coşkusu: Vezirköprü, Terme ve Salıpazarı'nda Bayram Törenleri

Samsun'un Vezirköprü, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan program kapsamında protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler bando eşliğinde ilçe stadyumuna yürüdü.

Törende öğrenciler şiirler okudu, sporcular jimnastik, boks, güreş ve okçuluk gösterileri sundu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Terme

Terme ilçesinde Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo, sportif gösteriler ve şiir dinletileriyle devam etti.

Salıpazarı

Salıpazarı ilçesinde ise kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kapalı Spor Salonu'nda devam eden programda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ve sportif gösteriler sergilendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlama programlarına kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
