Vezirköprü'de okul pansiyonlarındaki çalışmalara 2025'te 8,1 milyon lira harcandı

Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, okul pansiyonlarında 2025 yılı boyunca yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için 8 milyon 100 bin lira harcandı. Çalışmalarla pansiyonların fiziki koşulları iyileştirilerek öğrencilerin yaşam kalitesi artırıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde okul pansiyonlarında 2025 yılı boyunca yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına 8 milyon 100 bin lira harcandı.

Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla, ilçedeki okulların pansiyonlarının fiziki koşulları iyileştirildi, öğrencilere daha güvenli ve konforlu yaşam alanları sunuldu.

Yatırımlar kapsamında pansiyonlarda yangın güvenliği, barınma koşulları ve sosyal alanlar öncelikli olarak ele alındı.

Çalışmalar çerçevesinde okulların pansiyonlarında bakım, onarım, tadilat ve yenileme çalışmaları yürütüldü.

Kaymakam Özgür Kaya, yapılan yatırımlarla pansiyonların modern standartlara kavuşturulduğunu, öğrencilerin yaşam kalitesinin artırıldığını belirtti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
