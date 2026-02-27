Haberler

Vezirköprü MYO Müdürü Özdelikara'ya "Hayırlı olsun" ziyareti

Vezirköprü Yüksekokulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hayati Ağca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu'na atanan Doç. Dr. Afitap Özdelikara'yı makamında ziyaret ederek başarı diledi.

Vezirköprü Yüksekokulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hayati Ağca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Afitap Özdelikara'yı ziyaret etti.

Prof. Dr. Necati Tomal'dan boşalan MYO Müdürlüğü görevine atanan Özdelikara'yı makamında ziyaret eden Ağca, yeni görevinde başarı diledi.

Özdelikara, meslek yüksekokulunun kuruluş sürecinde derneğin önemli katkıları olduğunu belirterek, dernek başkanı Hayati Ağca nezdinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vezirköprü MYO'da beş bölümde yaklaşık 800 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Özdelikara, yüksekokulun ilçenin sosyokültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
