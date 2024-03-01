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Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul İdarecilerine Seminer Düzenledi

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Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yönetim Becerileri ve İletişim' seminerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Rahmi Ünal katılımcılara yönetim becerileri ve iletişim konularında bilgi verdi. Seminer sonunda Kaymakam Özgür Kaya, Rahmi Ünal'a plaket takdim etti.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul idarecilerine yönelik "Yönetim Becerileri ve İletişim" semineri düzenlendi.

2023-2024 eğitim öğretim yılında yürütülen "Güçlü Liderlik" projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Rahmi Ünal, katılımcılara yönetim becerileri ve iletişim konularında seminer verdi.

Seminerin ardından Kaymakam Özgür Kaya, Rahmi Ünal'a plaket takdim etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ve okul idarecileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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