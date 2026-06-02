Haberler

Vezirköprü'de Uzlaştırma Haftası kapsamında bilgilendirme standı açıldı

Vezirköprü'de Uzlaştırma Haftası kapsamında bilgilendirme standı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Uzlaştırma Haftası etkinlikleri kapsamında adliye tarafından kurulan stantta vatandaşlara uzlaştırma sistemi hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Uzlaştırma Haftası etkinlikleri kapsamında Vezirköprü Adliyesi tarafından bilgilendirme standı kurularak vatandaşlara uzlaştırma sistemi hakkında bilgi verildi.

Adalet Bakanlığı tarafından her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Uzlaştırma Haftası dolayısıyla Vezirköprü Adliyesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Adliye girişinde kurulan stantta vatandaşlara uzlaştırma müessesesinin işleyişi, kapsamı ve sağladığı avantajlar hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

Bilgilendirme standını ziyaret eden Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, vatandaşlarla bir araya gelerek uzlaştırmanın amacı ve uygulama süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzlaştırmanın belirli suçlar bakımından uygulanan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu belirten Başsavcı Gümüş, "Uzlaştırma Haftası kapsamında vatandaşlarımızın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla broşürler dağıtarak uzlaştırma müessesesinin nasıl uygulandığı konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Belli suçlarda uzlaştırma müessesesi uygulanmaktadır. Taraflar, tamamen ücretsiz olarak yürütülen bu süreç sonunda uzun yargılama aşamalarına gerek kalmadan dosyalarını kısa sürede sonuçlandırabilmektedir." dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta gün boyunca bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. Yetkililer, uzlaştırmanın toplumsal barışın sağlanmasına katkı sunduğunu ve yargı süreçlerinin daha hızlı sonuçlanmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekiller sloganlar atıyor

CHP grubunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
Kılıçdaroğlu'na kritik 'kurultay' sorusu! Tek kelime etmedi

Kılıçdaroğlu'nu zora sokan soru! Israra rağmen tek kelime etmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı
Belçika'da cezaevlerindeki kriz derinleşiyor

Belçika'da cezaevi krizi derinleşiyor: Aşırı doluluk sistemi tıkadı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizde tarafını belli etti

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizde tarafını belli etti
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli, CHP'de olup bitenler için Yargıtay'a çağrıda bulundu
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor

Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor