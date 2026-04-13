Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 383 gram uyuşturucu madde ve 157 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiyle kullanımı suçlarına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, toplam 383 gram uyuşturucu madde, 157 uyuşturucu içerikli hap, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 2 sıvı madde ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden B.K, A.C.K. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.K. ile M.E.Y. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
