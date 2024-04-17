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Vezirköprü'de Tek Kadın Muhtar Şerife Ak'a Mazbata Verildi

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Vezirköprü'nün tek kadın muhtarı olan Şerife Ak'a mazbatası, Kaymakam Özgür Kaya tarafından verildi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Özesentepe Mahallesi muhtarlığına seçilen Şerife Ak, mazbatasını Kaymakam Kaya'dan aldı.

Kaya, kadınların medeni cesaret göstererek seçim yarışında kazanıp görev almalarının demokrasinin gelişmesi açısında çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Vezirköprü'de 161 muhtarlığımız içinde tek kadın muhtar seçilen Şerife Ak'ı kutluyor, başarılı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ak da mahallesinde yaşayanların teveccühüyle muhtar seçildiğini dile getirerek, "Oy veren vermeyen seçmenlerimize teşekkür ederim. Mahallemin sorunlarıyla ilgilenip, sorunların çözümünde devlet kurumlarıyla mahallem arasında köprü görevi üstleneceğim. Mahallemizi hep birlikte güzelleştireceğiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

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