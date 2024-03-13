Vezirköprü'de Protokol, Öğrencilerle İftar Yaptı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde protokol, Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle iftar açtı.

Öğrenci yurdunun yemekhanesinde öğrenciler ile bir araya gelen Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Akça burada iftar yaptı.

İftar sonrası yapılan sohbette öğrenciler hayallerindeki mesleklerle ilgili ilçe kaymakamı ve protokol üyelerinden bilgi aldılar.