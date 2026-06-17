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Vezirköprü'de muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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Vezirköprü İlçe Nüfus Müdürlüğü, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda nüfus hizmetleri, kamu çalışmaları ve muhtarların görev alanları ele alındı, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Vezirköprü İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından köy ve mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, nüfus hizmetleri başta olmak üzere kamu kurumlarının yürüttüğü çalışmalar ve muhtarların görev alanlarına giren konular hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların görüş ve talepleri de dinlendi.

Yetkililer tarafından çeşitli konularda bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Toplantıya Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Nüfus Müdürü Halis Bilen, Sosyal Hizmetler Müdürü Doğan İliş, SASKİ Vezirköprü Şube Müdürü Mustafa Arslan, Vezirköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Halil Kılınç, Vezirköprü Muhtarlar Derneği Başkanı Gülami Sağlam ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
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