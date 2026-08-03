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Vezirköprü'de İmam Hatip mezunları pilav gününde buluştu

Vezirköprü'de İmam Hatip mezunları pilav gününde buluştu
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Vezirköprü İmam Hatipliler Derneği'nin (VİHDER) düzenlediği geleneksel pilav gününde İmam Hatip Lisesi mezunları bir araya geldi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, dernek başkanı ve belediye başkanı birlik ve beraberlik mesajları verdi. Pilav ikramıyla sona eren etkinlikte dayanışma vurgusu yapıldı.

Vezirköprü İmam Hatipliler Derneği (VİHDER) tarafından düzenlenen geleneksel pilav günü programında İmam Hatip Lisesi mezunları bir araya geldi.

İmam Hatip Lisesinin mezunlarından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Osmanlı Camisi İmam Hatibi Abdullah Karacan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını gerçekleştiren VİHDER Başkanı Ahmet Korkmaz, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül de birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Gül, ortak değerlere sahip çıkmanın ve dayanışmayı güçlendirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Program, katılımcılara pilav ikramı yapılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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