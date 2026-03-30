Vezirköprü'de hükümlülere yönelik iş birliği protokolü yapıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hükümlü bireylerin topluma kazandırılması amacıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Vezirköprü Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Proje, bireysel rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamayı ve sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hükümlü bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Vezirköprü Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, hükümlülerin topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi, üretken bireyler olarak yeniden kazandırılması ve sosyal hayata katılımlarının artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında belediye tarafından yürütülecek çalışmalarla bireysel rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlanması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, projeyle sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda önemli bir adım atıldığını belirtti.

Gül, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlenmesine de katkı sağlandığını ifade etti.

Projeye katkı sunan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu ve Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş'e teşekkür edildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi

MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine gelen isim belli oldu
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

O noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle

Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Adana'da telefon tamircisine silahlı saldırı: 1 ölü

İş yerine gelenler, manzarayı görünce sinir krizi geçirdi
Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama

Bu görüntünün bedeli çok ağır oldu