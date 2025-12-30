Haberler

Vezirköprü Belediyesi Hanımlar Konağı hizmete açıldı

Vezirköprü Belediyesi tarafından kadınlar ve çocuklara yönelik inşa edilen Hanımlar Konağı, açılış töreniyle hizmete girdi. Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, konağın güvenli ve huzurlu bir sosyal alan sunacağını belirtti.

Vezirköprü Belediyesi tarafından kadınlar ve çocuklara yönelik hayata geçirilen Hanımlar Konağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi 118. Sokak'ta gerçekleştirilen açılış törenine, Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Hanımlar Konağı'nın kadınlar ve çocuklar için önemli bir sosyal alan olacağını belirterek, "Kadınlar ve çocuklar için güvenli, huzurlu ve ev ortamını aratmayan, dinlenmeye ve günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılamaya imkan sunan bir sosyal alanı ilçemize kazandırıyoruz. Hanımlar Konağı'mız Vezirköprü'müze hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle Hanımlar Konağı hizmete açıldı. Programın devamında protokol üyeleri konağı gezerek yürütülecek faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
