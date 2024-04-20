Vezirköprü'de fırtına çatıları uçurdu

Vezirköprü'de fırtına çatıları böyle uçurdu

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Vezirköprü ilçesinde etkili olan fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı çevredeki binalara ve bir otomobile zarar verdi. Bazı ağaçların devrildiği fırtınada elektrik hatları da zarar gördü.