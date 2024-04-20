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Vezirköprü'de fırtına çatıları uçurdu

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı çevredeki binalara ve bir otomobile zarar verdi. Bazı ağaçların devrildiği fırtınada elektrik hatları da zarar gördü.

Vezirköprü'de fırtına çatıları böyle uçurdu

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Vezirköprü ilçesinde etkili olan fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı çevredeki binalara ve bir otomobile zarar verdi. Bazı ağaçların devrildiği fırtınada elektrik hatları da zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Vezirköprü Fırtına Samsun Yaşam Güncel Haberler

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