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Vezirköprü'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Semineri Düzenlendi

Vezirköprü'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Semineri Düzenlendi
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla aileler ve eğitimciler için seminer gerçekleştirildi. Kaymakam Özgür Kaya, ailelerin konuya dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü personeline ve velilere yönelik seminer düzenlendi.

Çocukların ve gençlerin madde bağımlılığına karşı korunması amacıyla başlatılan "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Belediye Kültür Merkezi'nde seminer gerçekleştirildi.

Seminerde, madde bağımlılığı ile mücadelede ailelerin önemi vurgulanırken, öğretmen ve velilere Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması (UYUMA) hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

Kaymakam Özgür Kaya, buradaki konuşmasında, bu konunun çok önemli olduğunu belirterek, "Sizin çocuklarınız, benim çocuklarım. Kim nerde gördüyse emniyet ve jandarma birimleri başta olmak üzere bizlere arz etmenizi istiyoruz. Bu konuda ciddi desteğinize ihtiyacımız var." dedi.

Kaya, seminere katılanlardan UYUMA uygulamasını telefonlarına indirmelerini istedi.

Programa Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mutlu Toptaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan da katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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