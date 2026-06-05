Vezirköprü'de "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı
Vezirköprü'de Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene cezaevi müdürleri ve personel katıldı.
Vezirköprü'de, "Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Vezirköprü Cezaevi Müdürü Ali İhsan Çetindere, Cezaevi 2. Müdürü Ekrem Bacaksız ile ceza infaz kurumu personeli katıldı.
Programda kurum adına hazırlanan çelenk Çetindere tarafından Atatürk Anıtı'na sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: AA / İrfan Ağca