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Vezirköprü'de 76 yaşındaki Veysel Öngel 67 yıldır demir dövüyor

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Vezirköprü'de 76 yaşındaki Veysel Öngel 67 yıldır demir dövüyor
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Veysel Öngel, 67 yıldır demircilik mesleğini sürdürüyor. 9 yaşında çıraklıkla başladığı işine, emekli olduktan sonra Vezirköprü Demirciler Çarşısı'nda devam eden Öngel, sağlığı elverdiğince çalışacağını söylüyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Veysel Öngel, 67 yıldır demircilik mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Babasının 9 yaşındayken demir ustasının yanına çırak olarak verdiği Veysel Öngel, ilkokul yıllarında hafta sonlarını ustasının yanında işi öğrenmeye çalışarak geçirdi.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Vezirköprü'ye dönen Öngel, ustasının yanında çalışmaya devam etti.

İlçede 1975 yılında kurulan orman ürünleri fabrikasında sıcak demir ustası olarak işe başlayan Öngel, burada 23 yıla yakın çalıştıktan sonra emekli oldu.

Daha sonra Vezirköprü Demirciler Çarşısı'nda bir iş yerine ortak olan Öngel, mesleğini burada devam ettirdi.

Yaklaşık 67 yıldır demir döverek mesleğini sürdüren Öngel, sağlığı elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA
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