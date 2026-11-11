Vezirköprü'de 400 selvi fidanı Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluştu

Vezirköprü'de 400 selvi fidanı Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kıratbükü Mahallesi'nde 400 selvi fidanı toprakla buluşturuldu. Program sonunda fidan diken öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kıratbükü Mahallesi'nde organize edilen etkinlikte 400 selvi fidanı toprakla buluşturuldu.
Program sonunda fidan diken öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Programa Kaymakam Bayram Yıldız, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Abdullah Alptekin, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Yalçın, İlçe Müftüsü Muhammer Özkalaycı, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, OMÜ Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara katıldı.