Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Vezirköprü'de 400 selvi fidanı Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vezirköprü'de 400 selvi fidanı Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluştu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kıratbükü Mahallesi'nde 400 selvi fidanı toprakla buluşturuldu. Program sonunda fidan diken öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kıratbükü Mahallesi'nde organize edilen etkinlikte 400 selvi fidanı toprakla buluşturuldu.

Program sonunda fidan diken öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Programa Kaymakam Bayram Yıldız, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Abdullah Alptekin, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Yalçın, İlçe Müftüsü Muhammer Özkalaycı, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, OMÜ Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia22

Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu

Büyük umutlarla gelmişti! Sonu böyle mi olacaktı?

Çin'in dansçı robotu Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesinde hünerlerini sergiledi

Türkiye'ye getirilen robota bakın! Tarihi zirvede neler yaptı neler
BM Genel Sekreteri Guterres'ten petrol devlerine çağrı: Kirleten ödemeli

Petrol devlerine kötü haber! Guterres faturayı onlara kesti
Melis Civelek'in oğlu da annesinin dizisinde! Torpil tartışması yeniden gündemde

Anne yazıyor, çocukları oynuyor! Melis Civelek'in oğlu da oyuncu çıktı
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var

Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu

Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde 102 lideri ağırlayacak

Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan 102 lideri ağırlayacak