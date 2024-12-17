Vezirköprü Belediyesi'nden Sokak Sağlıklaştırma ve Güzelleştirme Çalışmaları

Vezirköprü Belediyesi, sokak sağlıklaştırması ve güzelleştirme çerçevesinde çalışmalara başladı.

Belediye ekipleri ilk olarak 110. Sokak'ta çalışmalara start verdi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, ilçeye değer katacak çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, "Planladığımız gibi 110. Sokak'ta sağlıklaştırma ve güzelleştirme çalışmalarımızı başlattık. İnşallah bittiğinde bölgemize örnek gösterilecek, güzel bir sokak kazandıracağız." dedi.