Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay emekliye ayrıldı
1985 yılından beri Vezirköprü Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulunan Vedat Kınay, 41 yılın ardından emekliliğe ayrıldığını açıkladı. Kınay, meslek hayatı boyunca belediyede görev yapmaktan onur duyduğunu dile getirdi.
Vezirköprü Belediyesi bünyesinde 41 yıl görev yapan Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, emekliliğe ayrıldı.
Belediyede 1985 yılında işçi olarak göreve başlayan Kınay, görev süresi boyunca belediyenin farklı birimlerinde çeşitli sorumluluklar üstlendi.
Uzun yıllar süren hizmetinin ardından son olarak Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Kınay, 41 yıllık meslek hayatını tamamladı.
Kınay, Vezirköprü Belediyesinde görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, mesai arkadaşlarına ve Vezirköprü halkına teşekkür etti.
