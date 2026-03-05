Haberler

Vezirköprü Belediye Başkanı Gül mahalle iftarlarında vatandaşlarla buluşuyor

Güncelleme:
Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki farklı mahallelerde iftar programları düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geliyor ve taleplerini dinliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen mahalle iftarlarında hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaşan Gül, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinliyor.

Gül, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel bir zaman olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak, onların gönlüne dokunmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu güzel atmosferi mahalle mahalle yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vezirköprü Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde iftar programları devam edecek.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
Haberler.com
